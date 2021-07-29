عون يقدم للجانب الأميركي شرحًا عن قطاع النفط ونشاطاته المتعددة

ليبيا- شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون في لقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مسؤولين بمجلس سياسات الشرق الأوسط الأميركي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عون قدم خلال اللقاء شرحًا مبسطًا عن قطاع النفط في ليبيا ونشاطاته المتعددة، ومن ثم تولى الإجابة على أسئلة وأستفسارات أعضاء المجلس، فضلًا عن التعليق على الملاحظات والمقترحات التي طرحت من لدنهم.

ووفقًا للبيان، فقد شارك في اللقاء الذي انتهى بتسمية شهر سبتمبر القادم كموعد للجولة الثانية من المباحثات إلى جانب عون الخبير النفطي أحمد الغابر.

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