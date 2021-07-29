جامعة مصرية تستقبل عددًا من أطفال ليبيا بمرافقة ذويهم لعلاجهم من  “الشفة الأرنبية”

أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط بدولة مصر، إن مؤسسة “عملية الابتسامة” تضم 33 دولة وتعد مؤسسة دولية طبية تقوم على التبرع وتتولى علاج الأطفال أصحاب العيوب الخلقية مثل الشفة الأرنبية أو شق سقف الحلق حيث تقوم برعايتهم من خلال تنظيم قوافل مدربة من أطباء عمليات التجميل لعلاجهم.

وقال “عطية”، في تصريح تلفزيوني على فضائية dmc، إن “المقر الإقليمى لمؤسسة عملية الابتسامة فى مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط”، لافتا إلى “وجود أطفال فى ليبيا تحتاج للتدخل من هذا النوع من الجراحات ونتيجة للظروف التى تمر بها ليبيا فكان هناك قرار باستقبال هؤلاء الأطفال فى مصر لعلاجهم من الشفة الأرنبية”.

وأردف أن “مصر دولة كبرى والتزاماتها عديدة نحو أشقائها العرب وبالفعل تم التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والليبية وتم استقبال الأطفال وذويهم وعددهم 70 فرد ومعهم 8 أطباء من ليبيا للتدريب من الأطباء المصريين حيث جاءوا على متن طائرة خاصة السبت الماضي وتم استقبالها فى مطار أسيوط وكان فى استقبالها قيادات جامعة أسيوط وتم توفير مكان إقامة لهم ثم عمل الفحص الشامل لكافة الاطفال لتحديد نوعية العمليات الجراحية الخاصة بهم”.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد الشاذلى، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط المصرية، كان قد أعلن في وقت سابق إطلاق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعى.

وقال «الشاذلي» المدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان للجماعة، أن تلك القافلة الطبية المجانية تستهدف لأول مرة علاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعى من دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح أن أعمال القافلة سوف تجرى عن طريق فريق طبى دولى متكامل من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الدولية من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا وبمشاركة فريق طبي مصري من متطوعى مؤسسة عملية الابتسامة وأطباء متدربين من ليبيا.

وتشمل تخصصات الأطباء جراحات التجميل والتخدير والأطفال والأسنان والتخاطب والتمريض وغيرها من التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي والتصوير التوثيق والعلاج النفسي لإجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق كعيب خلقي.