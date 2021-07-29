أمير قطر يُعين سفيرا فوق العادة لدى ليبيا

قرر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تعيين خالد الدوسري سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى ليبيا.

جاء ذلك في القرار رقم 25 للعام 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وفي مطلع شهر يوليو الجاري، أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر ناقشا خلاله آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وسبق أن أكد تميم دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك خلال اتصال بالمنفي في فبراير الماضي، هنأه فيه برئاسة المجلس، مؤكدًا موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.

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