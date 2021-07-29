رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي أمس الأربعاء “إبراهيم بوغالي” رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

اللقاء تطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ودعم المصالحة الوطنية، وضرورة مشاركة ودعم جمهورية الجزائر لها، والاستفادة من تجربتها في المصالحة، وكذلك دعم السلطة التنفيذية الجديدة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي على موقف الجزائر الثابت تجاه ليبيا، ودعمها المتواصل لقضاياها.

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