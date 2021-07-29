النجار: الجرعة الأولى من لقاح كورونا هي الأساسية والتي تحرز فرقًا بين الحياة والموت

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أمس الأربعاء، إن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا هي الأساسية وهي التي تحرز فرقًا بين الحياة والموت بالنسبة إلى الناس التي تلقت الجرعة.

النجار، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أشار إلى أن المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى تحصلوا على مناعة جزئية وتقاوم المضاعفات الناتجة من فيروس كورونا وتجنب الوفاة جراء الوباء.

وكشف أن الجرعة الثانية تعتبر أساسية في استكمال المناعة، مضيفًا: “نحن بصدد التواصل مع مكتب رئيس الحكومة لتوفير الجرعة الثانية ووصلتنا معلومات تفيد بأنه قد تم التعاقد على نصف مليون جرعة ونتمنى أن تأتي في أقرب وقت ممكن”.

ونوه بأن الوضع الوبائي يشهد زيادة بأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مستدركًا أن الوضع الوبائي في استقرار بالرغم من وجود حالات عديدة في مراكز العزل، مضيفاً :”لكننا نتعامل مع الوضع وسيكون مستقراً”.

النجار اختتم تصريحه بالقول: “مراكز العزل تتعامل مع الحالات ببعض الصعوبات بسبب وجود نقص بها مع توفر بعض الأشياء الأساسية، ولكن الوضع يعتبر تحت السيطرة، نتمنى ألا تزيد حالات الإصابة لكي لا ندخل في وضع صعب خاصة في مراكز العزل وتقديم الخدمة”، لافتًا إلى أن الإقبال على التطعيم زاد عقب حدوث الموجة الثالثة ودخول المتحورة الهندية، وهذا واضح من خلال إقبال المواطنين على الحملات التي قام بها المركز في المدن الساخنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية