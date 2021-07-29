بوعزة: رغيف الخبز بات أقلّ حجمًا والدقيق أقلّ جودة بسبب التوقف عن استعمال برومات البوتاسيوم الضارة

ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة إن رغيف الخبز بات أقلّ حجمًا، والدقيق أقلّ جودة، بسبب توقف المطاحن عن استعمال برومات البوتاسيوم الضارة.

بوعزة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأربعاء، أشار إلى أن أسعار الدقيق زادت هذا الأسبوع، ونسبة الزيادة تراوحت بين 30 إلى 50 دينارًا للقنطار، في ظلّ عدم متابعة التجار.

وأشار إلى أن لجنة متابعة المخابز ستعقد اليوم الخميس اجتماع يحضره أصحاب المخابز كافة لتقييم المخابز، تزامنًا مع اجتماعات تُجرى في وزارة الاقتصاد ونقابة الخبازين، لتحديد أسعار الخبز، والنظر في بعض المشاكل الخاصة بالمخابز والخبّازين والمطاحن.

بوعزة ختم بالقول: “أعددنا لجنة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، لمتابعة موضوع برومات البوتاسيوم في المخابز، وستشرع المطاحن في عملها قريبًا”.

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