وكالة أنباء قطر: «تميم» عيّن سفيراً فوق العادة في ليبيا

قرر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: “جاء ذلك في القرار رقم 25 للعام 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد أجرى مطلع شهر يوليو الجاري، اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر ناقشا خلاله آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وبالرغم مما تفعله قطر من زعزعة لأمن واستقرار ليبيا، بدعمها للجماعات المتطرفة، إلا أن أميرها، سبق وادعى أن بلاده تدعم السلطة التنفيذية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.