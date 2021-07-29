بليحق: إقرار مشروط لباب المرتبات في الميزانية

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس أقر الباب الأول من الميزانية والخاص بالمرتبات.

وأكد بليحق في بيان له أن مجلس النواب أقر الباب الأول الخاص بالمرتبات منذ الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م واعتمدهُ شريطة أن يتضمن الزيادات التي صدرت بشأنها قوانين من المجلس كالتعليم والشرطة .

وأخفق مجلس النواب في سبع جلسات في اعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح النواب لحضور جلسة الاثنين القادم للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.