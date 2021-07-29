“بليحق”: مجلس النواب أقرّ باب المرتبات بالزيادات منذ أول مناقشة لمشروع الميزانية

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،عبر حسابه على فيسبوك، إن مجلس النواب أقر الباب الأول الخاص بالمرتبات منذ الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، واعتمدهُ شريطة أن يتضمن الزيادات التي صدرت بشأنها قوانين من المجلس كالتعليم والشرطة .

وكان «بليحق» قد صرح أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عقد اجتماعاً برئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بحث خلاله سير العمل بالديوان وعدد من القضايا الخاصة بديوان مجلس النواب .

وأكد بليحق فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاد لا سيما الاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم ، أكد بأن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للأعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بشؤون البلاد ، لاسيما الانتخابات القادمة وسوف يقوم مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد .

ودعا رئيس مجلس النواب كافة السادة أعضاء المجلس لحضور جلسة الاثنين الموافق 2 من أغسطس القادم والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في البنود التالية :

أولا – مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م.

ثانيا-إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة .

وأوضح بليحق أن رئيس مجلس النواب يؤكد على كل أعضاء المجلس بتحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة الاثنين المقبل ، كما يؤكد نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف يتم أنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من السادة أعضاء مجلس النواب.