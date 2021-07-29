الفريق العمامي: انتهينا من الاجتماع الأول وسيُعقد اجتماع آخر في الفترة المسائية لمناقشة البنود المطروحة، وأهمها فتح الطريق الساحلي وتأمينه

وأضاف العمامي، استكملنا تجهيزات فتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية، ومن المحتمل أن يفتح في ختام هذه الجولة، وأن

القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلّم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عنّا، وهي تنتظر ما نقرّره في هذا الاجتماع، وأن

الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبنّاء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري