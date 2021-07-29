بسبب تفجير.. انقطاع المياه عن مصراتة

أعلنت بلدية مصراته انقطاع المياه بشكل كامل عن البلدية نتيجة تفجير إحدى محطات نقل مياه النهر الصناعي الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف.

وأكدت بلدية مصراتة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تعرض خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي والمغذي للمدينة لأعمال تخريبة تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف ما أدى إلى انقطاع المياه بشكل كامل عن المدينة اليوم الخميس.

وبينت بلدية مصراتة أنه سيتم الإعلان عن عودة المياه فور انتهاء أعمال الصيانة حيث تم التواصل مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي للاستعجال بمعاينة الأضرار وتحديد نسبتها ومعالجتها في أسرع وقت لضمان وصول المياه إلى المدينة بشكل سريع باعتبار مياه النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة .

كما طالب المجلس البلدي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتزويد البلدية بعدد من سيارات نقل المياه .

من جانبه أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي حدوث انفجار بالمحطة رقم 353على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة جراء قيام بعض الخارجين عن القانون بزراعة ألغام متفجرة