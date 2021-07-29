المنفي يزور «المسجد الأعظم» في الجزائر العاصمة

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الخميس، «المسجد الأعظم» في الجزائر في اليوم الثاني لزيارته الرسمية التي بدأها أمس الأربعاء.

ورافق المنفي خلال الزيارة، كل من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية كمال بلجود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي اطلع خلال زيارته لـ«المسجد الأعظم» الهندسة العمرانية والجمالية لهذا الصرح الديني الكبير، الذي يعد من أكبر المساجد في العالم، وأحد أهم المشاريع المعمارية الإسلامية بالجزائر.

– التعاون الأمني في الجنوب واستئناف الرحلات الجوية وفتح المعابر الحدودية محور لقاء المنفي وتبون

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– المنفي يلتقي رئيس مجلس الأمة الجزائري

والتقى المنفي أمس الأربعاء كل من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وتركزت المباحثات على مناقشة ملفات التعاون الأمني وفتح المعابر الحدودية بين البلدين والمصالحة الوطنية.

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