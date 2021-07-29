الرئاسي يبحث مع الشؤون الاجتماعية أوضاع أهالي الجنوب

بحث نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني الصعوبات التي يواجهها أهالي الجنوب.

وبينت الحكومة عبر منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الاجتماع بحث الصعوبات والعوائق التي تواجه عملوزارة الشؤون الاجتماعية ورؤية الوزارة لدعم دور المرأة في الجنوب والصعوبات التي يواجهها أهالي الجنوب.

كما جرى خلال الاجتماع بحث استكمال الإجراءات الخاصة بصرف الربع الثاني من العام والانتهاء من إجراء توحيد صندوق التضامن ومركز الدراسات الاجتماعية.

تبحث مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي عددا من القضايا ذات العلاقة بعمل الوزارة ومناقشة رؤية الوزارة لدعم دور المرأة.