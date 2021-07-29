لنقي: لابد من استحداث طاولة للحوار تربط المسارات الثلاثة

طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، بربط المسارات الثلاثة للعملية السياسية “السياسي والعسكري والاقتصادي”، واستحداث طاولةٍ جديدةٍ، تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة، بالإضافة إلى أعضاء جدد من مسار المجتمع المدني، غير الرسمي.

وبيّنت “لنقي” أن هذه الخطوة تُتيح إنجاز الاستحقاقات المطلوبة لتجديد الشرعية السياسية، عن طريق وضع ضمانات اقتصادية وأمنية، لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021، والقبول بنتائجها يوم 25 ديسمبر 2021.

وأوضحت “لنقي” أن الكلّ مدعوٌّ، الآن، إلى وقفةٍ جادةٍ حتى لا تضيع البوصلة وتُجهض خارطة الطريق، وهو ما يرنو إليه المعرقلون، ومن ثم إعمالاً بمبدأ “ما لا يدرك كله لا يترك جله” وقاعدة “أخف الضرريْن”؛ فإن الذهاب إلى الانتخابات العامة، بحسب ما جاء في خارطة الطريق وفي الموعد المحدد لها؛ يعتبر أهم من مسألة “من” الذي يضع القاعدة الدستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية