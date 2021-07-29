مناقشات لبحث إطلاق الباقة الثانية من التطبيقات الخاصة بمديريات الأمن

بحث مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، العميد صلاح بن سليمان، مع مدير عام مركز المعلومات والتوثيق العقيد، البهلول شنانة، سبل تذليل الصعوبات التي تعيق عمل مركز المعلومات والتوثيق لتقديم خدماته لكافة مديريات الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره رؤساء أقسام المديريات، لمناقشة عدد من المواضيع، من بينها إطلاق الباقة الثانية التي تشمل تطبيقات خاصة بمديريات الأمن، والعمل على ربطها مع غرفة السيطرة الرئيسية، من أجل تفعيل تطبيق البلاغات اليومية والنشرات الجنائية المصنفة بإدارة الإحصاء والتسجيل الجنائي بجهاز المباحث الجنائية وأقسام البحث الجنائي بالمديريات.

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