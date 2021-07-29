بلدية مصراتة: انقطاع المياه عن المدينة بسبب تفجير إحدى محطات نقل النهر الصناعي

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بأن انفجارًا حدث بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة، بسبب قيام بعض الخارجين على القانون بزراعة ألغام متفجرة.

وتعرض خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي والمغذي بمدينة مصراتة لأعمال تخريبة تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف، بحسب بيان صادر عن بلدية مصراتة اليوم الخميس.

وعلى الفور، تم التواصل مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي، لضرورة الاستعجال بمعاينة الأضرار وتحديد نسبتها ومعالجتها في أسرع وقت لضمان وصول المياه إلى المدينة بشكل سريع باعتبار مياه النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة، حسبما أفاد البيان الصادر.

وطالب المجلس البلدي مصراتة، الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي بتزويد البلدية بعدد من سيارات نقل المياه .

يشار إلى أن المياه انقطعت بشكل كامل على المدينة، اليوم الخميس، وسيتم الإعلان عن عودة المياه فور انتهاء أعمال الصيانة، وفقا للبيان الصادر.