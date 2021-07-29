بلدية غريان: تشغيل مصنع الأكسجين خلال أيام

أعلنت بلدية غريان اليوم الخميس أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تشغيل مصنع الأكسجين بالمدينة.

وأكدت بلدية غريان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق الصيانة تعمل على صيانة وتركيب أحد المحركات بمصنع الأكسجين بالمجمع الميكانيكي الرابطة_ غريان مبينة أنه سيتم تشغيل المصنع وإمداد المراكز الصحية ببلدية غريان والبلديات المجاورة وباقي البلديات بالأكسجين الطبي خلال الأيام القريبة القادمة.

وبينت بلدية غريان أن المستثمر المتعاقد لتشغيل واستثمار المصنع هو أحد أبناء بلدية غريان حسب افادة إدارة المصنع مؤكدة أن الاستثمار في المشاريع وخاصة المتعلقة بالخدمات وتحسينها يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي والوطني.