الأردن واليونان وقبرص: لا بد من الانسحاب الكامل لكل المرتزقة من ليبيا

أكدت الأردن واليونان وقبرص أهمية الانسحاب الكامل لكل القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا.

تأكيد الدول الـ3 جاء في بيان مشترك عقب اجتماع قادتها في أثينا الأربعاء نقله الديوان الملكي الأردني، وفيه شدد القادة على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأعرب القادة الـ3 عن عزمهم مساعدة ليبيا لاستعادة الاستقرار والازدهار، داعين كل دول البحر المتوسط إلى احترام سيادة كل دولة على مناطقها البحرية وفق القانون الدولي للبحار.

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