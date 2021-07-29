تبون يؤكد للمنفي دعم الجزائر لانتخابات ديسمبر

يختتم اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي زيارته إلى الجزائر والتي التقى خلالـها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،الذي جدد التأكيد على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا عبر الانتخابات.

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