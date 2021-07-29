رئيس الجزائر: مستعدون لمساعدة ليبيا في حلحلة بعض المشاكل

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التأكيد على استعداد بلاده لدعم ومساعدة ليبيا في “حلحلة بعض المشاكل المطروحة”.

وبين تبون، في تصريح صحفي أمس الاربعاء عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر رئاسة الجمهورية، أن هذا اللقاء تم خلاله “الاتفاق على الكثير من القرارات التي ربما تساعد في حلحلة بعض المشاكل المطروحة في ليبيا”. بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وزار المنفي، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، “المسجد الأعظم” في الجزائر اطلع على الهندسة العمرانية والجمالية لهذا الصرح الديني الكبير، والذي يعد من أكبر المساجد في العالم، وأحد أهم المشاريع المعمارية الإسلامية بالجزائر بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.