ليبيا تنتخب رئيسها :لا تنازل عن إجراء الانتخابات في موعدها

شدد حراك ليبيا تنتخب رئيسها في بيان له أمس على أن الرابع والعشرين من ديسمبر هو يوم الاستحقاق الانتخابي الكبير لقيام انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة، مستنكرا تصريحات بعض المسؤولين التي تهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية وعرقلتها حسب وصفه.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
لاعتماد المرتبات.. البرلمان يشترط تضمين الزيادة للشرطة والتعليم
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
رئيس الجزائر: مستعدون لمساعدة ليبيا في حلحلة بعض المشاكل
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تبون يؤكد للمنفي دعم الجزائر لانتخابات ديسمبر
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
فريق قوات الخير ينظم حملة تعقيمية لمستشفى غدامس
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك