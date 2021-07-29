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ليبيا تنتخب رئيسها :لا تنازل عن إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

شدد حراك ليبيا تنتخب رئيسها في بيان له أمس على أن الرابع والعشرين من ديسمبر هو يوم الاستحقاق الانتخابي الكبير لقيام انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة، مستنكرا تصريحات بعض المسؤولين التي تهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية وعرقلتها حسب وصفه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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