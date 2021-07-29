أخذ 40 مسحة أنفية عشوائية لمنتسبي مديرية أمن صرمان

شرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع صرمان، بأخذ 40 مسحة أنفية عشوائية لمنتسبي مديرية أمن صرمان، وذلك نتيجة لما تشهده المدينة من تزايد في تسجيل عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا، إضافة إلى عدد من الوفيات.

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