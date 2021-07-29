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انطلاق البطولة المحلية الثانية للحساب الذهني في سبها

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

شهدت مدينة سبها انطلاق فعاليات البطولة المحلية الثانية للحساب الذهني بتنظيم من أكاديمية المفهوم العالمي للحساب الذهني في سبها، وبمشاركة ستين طالبا من سبها وغات وتراغن وغيرها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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