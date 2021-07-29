انطلاق البطولة المحلية الثانية للحساب الذهني في سبها

شهدت مدينة سبها انطلاق فعاليات البطولة المحلية الثانية للحساب الذهني بتنظيم من أكاديمية المفهوم العالمي للحساب الذهني في سبها، وبمشاركة ستين طالبا من سبها وغات وتراغن وغيرها.

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