هذا ما قالته داخلية البرلمان بشأن التعاون مع إيطاليا في إطفاء الحرائق

أشاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بالتعاون مع فريق من الجهاز الوطني للإطفاء الإيطالي وذلك عقب زيارة الوفد لمدينتي طرابلس وبنغازي ولقائهم للمتخصصين في هذا المجال لبحث سبل دعم هيئة السلامة الوطنية وتعزيز قدراتهم في مواجهة الحرائق المختلفة وأبرزها حرائق الغابات التي تهدد الثروة الطبيعية من الغابات في ليبيا، وعلى الأخص في منطقة الجبل الأخضر .

وأكد الحراري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أهمية أن تقوم هيئة السلامة الوطنية برفع قدراتها من خلال التعاون مع الهيئات الدولية المختصة في مجال إطفاء الحرائق وذلك بتبادل الخبرات والتدريب والاستعانة بالتقنيات الحديثة في مكافحة الحرائق لمواجهة التحديات المتزايدة، مطالباً رئاسة الحكومة بتقديم الدعم الكافي لهيئة السلامة الوطنية بالنظر للدور الهام الذي تقوم به الهيئة .

وشدد الحراري على حرص لجنة شؤون الداخلية على متابعة ملف هيئة السلامة الوطنية و تعزيز قدراتها بشريا وتقنيا في كافة مناطق ليبيا لتقديم الاستجابة المطلوبة، مجدداً شكره للوفد الايطالي ولجميع الجهات الدولية التي تقدم المساعدة لليبيا في هذا المجال .