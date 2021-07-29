منارة الأسمرية في زيارة علمية وتفقدية للمساجد القديمة بوادي عتبة

زار عدد من طلاب منارة الشيخ، عبدالسلام الأسمر الفيتوري، بمدينة زليتن المساجد القديمة العريقة ببلدية وادي عتبة ومتنزه الكرم السياحي، للاطلاع على قاعته التي يستعد الطلاب من خلالها لعقد ملتقاهم الأول على مستوى المنطقة الجنوبية.
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قناة ليبيا
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