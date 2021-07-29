ليبيا – قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد بنيس إن قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب، وليس حكرًا على مجلس النواب ولا المفوضية العليا للانتخابات.

بنيس أشار في تصريح صحفي مسجل وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” ردًا على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول وضع قانون الانتخابات، إلى أن جعل قانون الانتخابات من صلاحية النواب فقط يعد جهلًا فاضحًا بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن مجلس الدولة لن يسمح بتمرير “هذه الترهات” التي يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها إلى إفساد الانتخابات وتعطيلها وتأجيلها والطعن في مشروعيتها.

وتابع قائلًا: “نضع الرأي العام وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الحاضرة بمؤتمر برلين الأول والثاني، والأمم المتحدة، أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدار تشريعات باطلة”.