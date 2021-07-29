ولفت إلى أن مجلس الدولة لن يسمح بتمرير “هذه الترهات” التي يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها إلى إفساد الانتخابات وتعطيلها وتأجيلها والطعن في مشروعيتها.

وتابع قائلًا: “نضع الرأي العام وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الحاضرة بمؤتمر برلين الأول والثاني، والأمم المتحدة، أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدار تشريعات باطلة”.