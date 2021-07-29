ليبيا – قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد بنيس إن قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب، وليس حكرًا على مجلس النواب ولا المفوضية العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن مجلس الدولة لن يسمح بتمرير “هذه الترهات” التي يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها إلى إفساد الانتخابات وتعطيلها وتأجيلها والطعن في مشروعيتها.
وتابع قائلًا: “نضع الرأي العام وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي، وخاصة الدول الحاضرة بمؤتمر برلين الأول والثاني، والأمم المتحدة، أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدار تشريعات باطلة”.
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