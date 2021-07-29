اختتام دورة لحفظ القرآن الكريم باستخدام تقنيات الذاكرة

اختتمت في مدينة وادي الشاطئ دورة في حفظ القرآن الكريم باستخدام تقنيات الذاكرة، بمشاركة متسابقين في مختلف مراكز التحفيظ في المدينة.

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