اختتام دورة لحفظ القرآن الكريم باستخدام تقنيات الذاكرة

اختتمت في مدينة وادي الشاطئ دورة في حفظ القرآن الكريم باستخدام تقنيات الذاكرة، بمشاركة متسابقين في مختلف مراكز التحفيظ في المدينة.
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