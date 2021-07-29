بعيو: إذا لم تنجح اللجنة العسكرية المشتركة في فتح الطريق الساحلي تصبح “5-5”

دعا الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للإعلام محمد بعيو، إلى فتح الطريق الساحلي.

وقال بعيو في تدوينة على “فيسبوك”: “بعيداً عن المجاملات الفارغة أقول: إذا لم تتمكن اللجنة العسكرية 5+5 من تحقيق المطلب الوطني الشعبي بفتح الطريق الساحلي، تصبح 5-5 أي صفر”.

وأضاف: “يجب أن تنتهي وأن يتوقف هذا العبث قبل انتخاب الرئيس، لن ينجح أي مسار، كفى أوهام”.

ووصل أعضاء الوفدين العسكريين ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إلى سرت أمس الأربعاء لحضور اجتماعات اللجنة اليوم الخميس.

وفي الرابع من يوليو تأجل الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت إلى موعد آخر، وجاء القرار التأجيل حتى «تحديد موعد إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة المقفل منذ عام ونصف العام».

وفي العاشر من يوليو، ناقش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش مع الأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «مقررات جنيف» وسُبل تنفيذها بالتركيز على «إجلاء القوات الأجنبية، والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه».