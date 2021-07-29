الدفاع الروسية: نرصد تنقلات مكثفة لعناصر داعش من ليبيا إلى أفغانستان

ليبيا – أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ترصد تنقلات مكثفة لعناصر تنظيم “داعش” من مختلف البلدان، وبالأخص سوريا وليبيا، إلى أفغانستان.

تلفزيون القوات المسلحة الروسية “زفيزدا” ذكر أن وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، الزائر لجمهورية طاجيكستان، كشف للصحفيين أن الرد الروسي على تهديدات ممكنة تستهدف طاجيكستان سيكون عسكريًا، حيث قال: “لا نتغافل عما يجري على حدود طاجيكستان وأفغانستان ومحاولات التوغل في أراضي طاجيكستان. ولذا أستطيع أن أقول بثقة: إن روسيا سترد في حال خيم الخطر على حليفتنا”، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ونوه إلى أن روسيا سترد على تهديدات تستهدف طاجيكستان بواسطة قواتها المتواجدة في طاجيكستان.

وزير الدفاع الروسي أعلن أن روسيا ستمد طاجيكستان بالمزيد من الأسلحة على خلفية تدهور الوضع في أفغانستان.