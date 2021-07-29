الحويج يناقش مع رجال الأعمال دور القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الاستثمارية

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج اجتماعًا أمس الأربعاء بمقر الوزارة مع عدد من رجال الأعمال.

الاجتماع تضمن عرضًا مرئيًا للخارطة الاستثمارية وخطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في استكمال وتفعيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمناطق متفرقة؛ بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية والتجارية بالدولة وتفعيل الأدوات المصرفية وفق التشريعات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، ويشجع المستثمر المحلي والأجنبي على دخول السوق الليبي، وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.

هذا وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومديرو إدارات الدراسات والشؤون التجارية ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، لمناقشة دور القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

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