“الصهبي”:اللجنة الدستورية أنهت أعمالها في روما في انتظار تصويت البرلمان

قال صلاح الصهبي “العضو في مجلس النواب” إن اللجنة الدستورية وقوانين الانتخابات الوطنية بمجلس النواب قد انتهت -الخميس- في روما من بحث ومناقشة تفاصيل قانون إنتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب المقبل.

وأضاف “الصهبي” أن هذه المناقشات تمت بمعية رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم ( والتي على أساسها وبعد التصويت على القانون من قٌبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب يوم 24 ديسمبر 2021 ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الامر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة).

وذكر النائب “صلاح الصهبي” أنه سيتم تقديم نتائج عمل اللجنة لمجلس النواب ليتسنى لأعضاء البرلمان مجتمعين مناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديموقراطي السلمي الشامل التنفيذي والتشريعي في ليبيا.

يشار إلى أن وفد لجنة مجلس النواب قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما مساء الأحد الماضي لخوض اجتماعات متسلسلة ابتداءً من الإثنين الماضي وحتى اليوم الخميس برعاية البعثة الأممية وبحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمناقشة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستصدر عن مجلس النواب.

وضمت اللجنة المعنية أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم: عزالدين قويرب و الهادي الصغير و رمضان شمبش و عبدالسلام المرابط وسعد البدري و محمد تامر و عزالدين مصباح بوراوي و مفتاح أكويدير و صلاح الصهبي.

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