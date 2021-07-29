وزارتا الداخلية والمواصلات تبحثان إعادة العالقين بتونس

بحثت اليوم الخميس وزارتا الداخلية والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية أوضاع الليبيين العالقين في تونس.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين بمكتبه بالوزارة مع وكيل وزارة المواصلات ورئيس لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس وسام الإدريسي بحضور المندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مسألة عودة الليبيين العالقين بتونس بعد إقفال المنافذ معها وكذلك التشديد على الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كافة هذه المنافذ.

وأوضح الإدريسي أن اللجنة أرجعت أكثر من أربعة آلاف ليبي وسهلت عودتهم، مشيراً إلى أن اللجنة متواجدة بالجنوب التونسي لتسهيل دخول سيارات الاسعاف والحالات الإنسانية مع وضع الضوابط والشروط الاحترازية الصحية لمنع تفشي وباء كورونا..

ومن جهته أوضح عميد ابراهيم البوعيسي أن الوضع الوبائي في تونس مستقر في الآونة الأخيرة، وبأن أعداد العالقين في تونس بسيطة جداً، وبأن المتواجدين حالياً بجمهورية تونس حسب رغبتهم في البقاء.