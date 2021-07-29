الجدال: تحقيقات تونس ستفتح على إخوان ليبيا بابا لن يغلق

طالب المحلل السياسي المختار الجدال، مجلس النواب بفرض إرادته وقراراته على “مجلس الدولة”، والاستفادة مما يحدث في تونس.

وأكد الجدال خلال تصريحات صحفية، أن هذه الفرصة لن تتكرر لحل مشكلة الميزانية والمناصب السيادية والقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن الشارع جاهز لضرب الإخوان المسلمين في مقتل.

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ولفت المحلل السياسي إلى أنه في تونس تقرر فتح ملفات تمويل الأحزاب خاصة النهضة والكرامة وبالتأكيد ستطال النتائج جماعة الصلابي والغرياني وهو ما سيجعل خالد المشري يحسب خطواته خوفا من أن يتعثر.

ورأى أن تحقيقات تونس ستكشف حقائق قد تكون مفاجئة ومثيرة وستفتح أبوابا يجب أن لا تغلق على جماعة الإخوان في ليبيا إلا بتحقيقات من النائب العام والأجهزة الرقابية، في ظل وجود ارتباط قوي ووثيق بين جماعة التنظيم الدولي في تونس وليبيا وتشابك في المصالح المشتركة وفساد مشترك عناوينه العلاج واستيراد السلع التونسية.

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