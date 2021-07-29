وزارة الاقتصاد تبحث استكمال المشاريع المتوقفة ببلدية طرابلس المركز

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بـحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخلفي استكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة بالبلدية. وبينت الحكومة عبر منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الاجتماع بحث استكمال وتفعيل المشاريع الخدمية والتجارية المتوقفة والعمل على التنسيق بين بلدية طرابلس المركز ومراقبة الاقتصاد والتجارة وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإقامة مشاريع خدمية واستثمارية بالتنسيق مع غرفة التجارة وإنشاء حاضنات أعمال للشباب والنساء من خلال البرنامج الوطني.

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