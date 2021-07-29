العاملون في ميناء بنغازي يرفضون قرارات إداراتهم

رفض العاملون في ميناء بنغازي البحري القرار المتعلق بتكليف أحد الموظفين كمدير فرع للشركة في الميناء، موضحين أن المجلس الرئاسي غير معتمد لاتخاذ القرارات بحسب القضاء الليبي.

وطالب العاملون في الميناء بتحويله إلى منطقة حرة وذلك بهدف تحقيق التنمية المكانية واللامركزية، إضافة إلى تطوير المدينة اقتصاديا، وبما ينعكس على الاقتصاد الليبي في جميع المناطق.

بدوره، شدد مدير ميناء بنغازي على رفضه التام لإعادة الميناء إلى سابق عهده من المعاناة والمحسوبيات، مؤكدا في الوقت نفسه حق الميناء في الاستقرار كغيره من الموانئ.

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