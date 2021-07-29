انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات (5+5) لبحث آخر الاستعدادات لفتح الطريق الساحلي

وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة رفقة وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المقر الدائم بمجمع قاعات واقادوقو في مدينة سرت، للشروع في أعمال الجولة السادسة ومواصلة التباحث حول عدد من النقاط المدرجة في برنامج عملها.

حيث عقدت اللجنة العسكرية المشتركة، اجتماعها التشاوري مساء الأربعاء بفندق المهارى في مدينة سرت، لبحث آخر الاستعدادات لفتح الطريق الرابط بين المنطقتين الغربية والشرقية.

ويذكر أنه في الرابع من يوليو الجاري، تأجل الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة بسرت، إلى حين تحديد موعد إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة المقفل منذ عام ونصف العام.

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