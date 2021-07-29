الحويج يناقش استكمال المشروعات الخدمية المتوققة في طرابلس المركز

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج استكمال المشاريع الاستثمارية والخدمية المتوقفة ببلدية طرابلس المركز.

والتقى الحويج عميد البلدية إبراهيم أحمد الخلفي بمقر البلدية أمس الأربعاء، وتناول أهمية استكمال المشاريع الخدمية والتجارية المتوقفة. كما ناقشا آلية التنسيق بين البلدية ومراقبة الاقتصاد والتجارة طرابلس لمتابعة ومراقبة السوق المحلي والاشراف على الأنشطة التجارية.

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وشدد الإثنان على ضررة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وإقامة مشاريع خدمية واستثمارية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

واتفقا على إنشاء حاضنات أعمال للشباب والنساء من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأكد الحويج من جانبه على ضرورة تكاثف الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية والضبطية والعمل وفق آلية موحدة لمتابعة الأنشطة التجارية ورفع مستوى الخدمات لصالح المواطن.

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