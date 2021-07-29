“عبدالله اللافي” للرئيس التونسي: تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة التي تجمعها بليبيا، وعزمها على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الليبي والتونسي نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتهما وسيادتهما-حسب وصفه.

تأكيدات “قيس سعيد” جاءت أثناء استقباله -الخميس – بقصر قرطاج، لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الذي أكد بدوره عن دعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات رئيس الجمهورية التونسية، وبأن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية كما جدّد التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار-حسب تعبيره.

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