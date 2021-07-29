وحدات القوات المسلحة تسير دوريات أمنية بالمناطق الحدودية الليبية الجزائرية

سير اللواء 12 مشاة والكتيبة 121 مشاة بالقيادة العامة للقوات المسلحة دوريات أمنية استطلاعية مشتركة جابت المناطق الحدودية الغربية لمدينة وادي الشاطئ.

وأفاد مراسلنا الذي رافق الجولة إن الدوريات شملت مناطق أدري الدويسة الحسي وعوينة ونين ومسطاح الحمادة القريبة من الشريط الحدودي مع دولة الجزائر وصولا إلى منطقة المنصورة والجبال الوديان المحيطة بمنطقة غيلان وذلك تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتأمين مدن ومناطق الجنوب.

وفي الأثناء قامت الوحدات الأمنية باللواء 12 بتأمين قافلة الوقود القادمة إلى محطات التوزيع بالمنطقة الجنوبية.

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