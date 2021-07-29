«اللافي» لـ«الرئيس التونسي»: ندعم استقرار بلادكم بما يحقق طموحات شعبكم

بحث عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة تونسية، تطورات الأوضاع في تونس.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، فإن اللافي، أكد خلال اللقاء، أن تونس دولة شقيقة وجارة، وتربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية عبر سنوات طويلة، تبادل فيها البلدان الدعم والمساندة في أحلك الظروف، على حد قوله.

وادعى أن ليبيا مستمرة في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي، كما عبر عن تمنياته باستقرارها بما يحقق طموحات الشعب التونسي، على حد تعبيره.

ومن جهته، قال الرئيس التونسي، إن الأوضاع في بلاده تسير في مسارها الديمقراطي الصحيح، وأكد حرصه على أن تمر الفترة الانتقالية التي حددها، بما يخدم مصلحة تونس والتونسيين.

وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد أدى زيارة إلى تونس، في إطار حرص المجلس الرئاسي، على الاطمئنان على الأوضاع بالبلد الجار، على حد زعم البيان.