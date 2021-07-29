مفتي الإرهاب: البقاء في الفوضى المدمرة أقل شرا من الانتخابات

قال مفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني أن “شيوع الفوضى المدمرة في ليبيا هو أقل شرا من اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام الجاري”، بحسب قوله.

الغرياني، وفي كلمة له نقلتها قناة “التناصح” التي يمتلكها وتبث من تركيا، اعتبر أن “الانتخابات القادمة ستكون مزورة”، بحسب قوله.

وفي شأن منفصل حرض مفتي الجماعات الإرهابية المعزول الصادق الغرياني الشعب التونسي الشقيق على رئيسهم المنتخب قيس سعيد ووصفه بالانقلابي الكاذب والمحتال.

وهاجم الغرياني الأمم المتحدة و نصح بعدم الثقة فيها، مطالباً التونسيين بعدم الامتثال لأوامر الرئيس التونسي، مهاجماً بعض قادة الدول العربية والإسلامية.

وتأتي فتوى الغرياني ضمن سلسلة من الفتاوى التي تحرض على دولة المؤسسات وتدعو للانقلاب على حق الشعب في الانتخاب وممارسة حقهم في الديمقراطية فضلا عن دعم المليشيات والجماعات الإرهابية المتورطة في العنف والإرهاب والاغتيال.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

