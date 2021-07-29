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رئيس الأركان العامة يعقد اجتماعا عسكريًا موسعًا مع أمراء مناطق سبها والشاطئ

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زارت اللجنة المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، مدينة سبها حيث كان في استقبالهم أمر منطقة سبها العسكرية ومجموعة من ضباط منطقة سبها والوحدات الإدارية بالمنطقة.

وعقدت اللجنة التي يترأسها رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري، اجتماعاً موسعاً  مع أمر قوة عمليات الجنوب وآمر منطقة سبها العسكرية وآمر منطقة الشاطئ وبعض أمراء الكتائب، لمناقشة بعض الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه منتسبي القوات المسلحة في الجنوب الغربي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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