المنفي يبحث في الجزائر فتح المعابر الحدودية

اختتم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، زيارته الرسمية للجزائر والتي تمحورت حول إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف عبور المسافرين، عبر معبر إيسين، على الجانب الليبي، والذي يقابله معبر “تين الكوم” في الجانب الجزائري، الفاصل بين مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية، وكذلك معبر “الدبداب” بمنطقة غدامس.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث استئناف الرحلات الجوية، بين ليبيا والجزائر بإلإضافة للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المجالات، لاسيما ملف أمن الجنوب الليبي.

كما تم خلال هذه الزيارة التأكيد على دعم الجزائر الكامل للشعب الليبي من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمهد الطريق لإعادة الاستقرار في ليبيا، والمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين.