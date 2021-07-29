الصهبي: اللجنة البرلمانية تنهي أعمال مناقشة تفاصيل قانون الانتخابات بروما

أنهت اللجنة البرلمانية في روما بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال عضو اللجنة صلاح الصهبي في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن المناقشات التي تمت بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة مروراً بانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب.

وأكد الصهبي أن اللجنة ستقدم نتائج عملنا لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديموقراطي السلمي الشامل التنفيذي والتشريعي في ليبيا.

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