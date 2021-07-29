اللافي والكوني يبحثان مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الصعوبات التي يواجهها أهالي الجنوب

بحث نائبا رئيس المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” و” عبدالله اللافي ” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني الصعوبات التي يواجهها أهالي الجنوب.

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي استعرض الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل وزارة الشؤون الاجتماعية ورؤيتها لدعم دور المرأة في الجنوب من أجل أن يكون لها دور فاعل في عدة ملفات هامة، من بينها ملف المصالحة الوطنية، كما تم التطرق إلى ملف المعاناة والصعوبات التي يواجهها أهالي الجنوب في شتى مناحي الحياة ودور مشاركة جميع الجهات في رفع هذه المعاناة .

وعبر النائبان خلال الاجتماع عن ارتياحهما للخطوات والإنجازات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية رغم الصعوبات والعوائق وفي مقدمتها النجاح في صرف منحة الزوجة والأولاد للربع الأول من العام 2021 واستكمال الإجراءات الخاصة بصرف الربع الثاني، وأيضا الانتهاء من إجراءات توحيد عدد من المؤسسات وهي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ومركز الدراسات الاجتماعية.