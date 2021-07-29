«الناظوري» يتفقد أوضاع منتسبي القوات المسلحة بسبها

زارت اللجنة المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، برئاسة رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري، اليوم الخميس، مدينة سبها، وفقا لإدارة التوجيه المعنوي.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الزيارة جاءت ضمن الاهتمام بالجنوب ومتابعة منتسبي القوات المسلحة وحلحلت مشاكلهم والزيارات الميدانية للتذليل الصعاب.

وأضاف البيان الصادر، أن اللجنة المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر زارت مدينة سبها، حيث كان في استقبالهم أمر منطقة سبها العسكرية ومجموعة من ضباط منطقة سبها والوحدات الإدارية بالمنطقة.

وعقدت اللجنة، التي يترأسها رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري، اجتماعاً موسعاً، مع آمر قوة عمليات الجنوب وآمر منطقة سبها العسكرية وآمر منطقة الشاطئ وبعض آمراء الكتائب وذلك لمناقشة بعض الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه منتسبي القوات المسلحة في الجنوب الغربي، وفقا للبيان الصادر.