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مطالبات بمحاسبة المتسببين بقتل حلم النقريش ووفاته

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع مصراتة، وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، أيمن النقريش، إثر إصابته بمرض الملاريا وسط غضب المشجعين والمتابعين الرياضيين في الشارع الليبي المتسائل حول من سيتحمل مسؤولية فقدانه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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