الساعدي لقناتنا: خارجون عن قانون يفجرون المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الخميس عن قيام خارجين على القانون بتفجير المحطة رقم 353 بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة عن طريق زراعة ألغام متفجرة.

وأوضح مدير مكتب الإعلامي بإدارة جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي لقناتنا إن الانفجار تسبب في وقف الامداد المائي بالمدن والمناطق المجاورة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة.

وأشار الساعدي إلى أن فرق الصيانة ستكشف عن حجم الاضرار الناجمة عن التفجير ومعاينتها فور انتهاء الهندسة العسكرية من مسح المنطقة والتأكد خلوها من الألغام.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

