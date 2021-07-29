المنفي يختتم زيارته للجزائر

اختتم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، مساء اليوم الخميس، زيارته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتمحورت لقاءات المنفي، خلال هذه الزيارة، حول إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف عبور المسافرين، عبر معبر إيسين، على الجانب الليبي، والذي يقابله معبر “تين الكوم” في الجانب الجزائري، الفاصل بين مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية، وكذلك معبر “الدبداب” بمنطقة غدامس.

وكذلك استئناف الرحلات الجوية، بين البلدين بالإضافة للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المجالات، لاسيما ملف أمن الجنوب الليبي.

كما تم خلال هذه الزيارة، التأكيد على دعم الجزائر الكامل للشعب الليبي من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمهد الطريق لاعادة الاستقرار في ليبيا، والمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين.