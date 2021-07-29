مراجع العمامي: جاهزون لفتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية

قال ممثّل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن القوات المسلحة الليبية، مراجع العمامي، انطلقت اجتماعاتنا اليوم، وهي الجولة السادسة منها للجنة العسكرية بسرت بحضور كل الأعضاء والبعثة الأممية، وانتهينا من الاجتماع الأول صباح اليوم، وسيُعقد اجتماع آخر في الفترة المسائية لمناقشة البنود المطروحة، وأهمها فتح الطريق الساحلي وتأمينه، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك المليشيات والجماعات المسلحة وتبادل المحتجزين.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس قائلًا: “استكملنا تجهيزات فتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية، ومن المحتمل أن يفتح في ختام هذه الجولة، و القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلّم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عنّا، وهي تنتظر ما نقرّره في هذا الاجتماع”.

وواصل قائلًا: ” الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبنّاء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري”.